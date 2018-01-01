Нужно сразу заявить о том, что если турист хочет посетить Софию или другие районы страны, он должен купить страховку в Болгарию. Без полиса в страну просто не пустят. Поэтому перед поездкой в Болгарию следует обязательно оформить страховой полис. Важно помнить, что если турист имеет шенгенскую визу, то в страну его пустят, но может случиться так, что все услуги по своему лечению и возвращению на Родину в непредвиденных случаях, он будет оплачивать из личного кармана, так как в Болгарии не действует простая страховка Шенген. В этом случае бесплатную помощь можно получить, только если подключена опция - «Весь мир», «»Шенген и Евросоюз», «Шенген и Болгария».

Для чего нужна медицинская страховка в Болгарию

Жизнь туриста весьма интересна и разнообразна, но такие непредвиденные случаи как заболевания и травмы могут здорово её омрачить. При наступлении подобных случаев, путешественнику, находящемуся в другой стране, необходимо обращаться к к местным медицинским организациям. А услуги их — платные. Для того, чтобы у туриста были деньги, в случае необходимости обращения к местным врачам и требуется полис страхования. Без данного документа расходы в случае наступления непредвиденных случаев могут стать просто огромными.

Какие страховые случаи перекрывает страховка для поездки в Болгарию и сколько она стоит?

Здесь всё зависит от наборы опций, выбираемых туристом. Например медицинская страховка подразумевает денежные выплаты в таких ситуациях, как:

лечение травм и болезней;

доставка скорой помощью в больницу или к врачу;

страховка в Болгарию покрывает и стоматологическую помощь.

Но можно предусмотреть и другие случаи, например застраховать жизнь, гражданскую ответственность, не вылет из страны, арендованный для поездок по Болгарии автомобиль.

Диапазон цен на полис в данную страну начинается от 500 рублей. Естественно, за такую сумму можно приобрести только страховку, предполагающую минимальный набор страховых случаев. Но если турист желает дополнительно застраховаться от большего числа неприятностей он может немного доплатить и оформить более функциональный страховой документ. Оформить страховку в Болгарию легко и просто можно на нашем сайте.